Bandiere Blu 2025 ecco le new entry e chi ‘esce’ dalla classifica

Scopri le nuove Bandiere Blu per il 2025: 246 comuni e 84 approdi turistici in Italia si sono distinti per la loro eccellenza ambientale, totalizzando 487 spiagge premiate. La Foundation for Environmental Education (FEE) ha rivelato la lista delle spiagge che ottengono il prestigioso riconoscimento, inclusi i nuovi ingressi e le defezioni.

Comunicate le spiagge Bandiera Blu per il 2025. A ottenerla sono stati 246 comuni e 84 approdi turistici in Italia per un totale di 487 spiagge.Le Bandiere Blu 2025 sono state assegnate dalla Foundation for Environmental Education (FEE) ai Comuni rivieraschi e agli approdi turistici e annunciate questa mattina, 13 maggio 2025, alla presenza dei sindaci, nel corso della cerimonia di premiazione che si è svolta a Roma presso la sede del CNR.La ripartizione delle Bandiere Blu 2025La successiva approvazione da parte della Giuria internazionale ha portato al raggiungimento del risultato finale: 246 località rivierasche e 84 approdi turistici potranno fregiarsi del riconoscimento Bandiera Blu 2025. 246 Comuni italiani, per complessive 487 spiagge, corrispondono a circa l’11,5% delle spiagge premiate a livello mondiale. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bandiere Blu 2025, ecco le new entry e chi ‘esce’ dalla classifica

