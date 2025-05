Bandiere Blu 2025 | conferme e novità per le spiagge del Lazio

Nel 2025, la Bandiera Blu torna a fare il suo ingresso sulle spiagge del Lazio, segnalando qualità delle acque e impegno ambientale. Con 246 Comuni marittimi e 84 approdi turistici premiati in tutta Italia, scopriamo le conferme e le novità che arricchiranno il nostro litorale per un'estate all'insegna della sostenibilità.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sono stati annunciati i nuovi premiati con la Bandiera Blu 2025, un riconoscimento internazionale che premia la qualità delle acque di balneazione e l’attenzione alla tutela ambientale. Quest’anno, 246 Comuni marittimi e 84 approdi turistici italiani sono stati insigniti di questo prestigioso titolo, portando a 487 il totale delle spiagge italiane premiate, pari a circa l’11,5% del totale mondiale. Il riconoscimento è stato assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE), sulla base di un programma di monitoraggio condotto dalle ARPA (Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente), che ha esaminato la qualità delle acque negli ultimi quattro anni.Le novità e le conferme nelle Bandiere BluPer il 2025, 15 nuove località sono entrate a far parte della lista delle Bandiere Blu, tra cui:Abruzzo: Torino di SangroCalabria: Cariati, Corigliano Rossano, CropaniCampania: SapriEmilia-Romagna: CattolicaLazio: FormiaMarche: CampofilonePuglia: Castrignano del Capo, Margherita di Savoia, PulsanoSardegna: San TeodoroSicilia: Messina, Nizza di SiciliaToscana: Marciana MarinaLe Località Non ConfermatePurtroppo, cinque località italiane hanno perso il titolo di Bandiera Blu per il 2025. 🔗Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Bandiere Blu 2025: conferme e novità per le spiagge del Lazio

Altre fonti ne stanno dando notizia

Bandiere blu 2025, le spiagge premiate sono 487: al top Liguria e Puglia - L’Italia si conferma protagonista nella tutela ambientale con 246 località costiere e 84 approdi turistici insigniti del prestigioso riconoscimento Bandiera Blu 2025, assegnato dalla FEE ( Foundation ... 🔗italiaoggi.it

Nel 2025 la Basilicata conferma cinque Bandiere blu - Come nel 2024, anche per il 2025 sono cinque le 'Bandiere blu' assegnate dalla Foundation for environmental education (Fee) alla Basilicata. (ANSA) ... 🔗msn.com

Bandiere Blu 2025, Liguria prima in Italia con 33 vessilli - Le Bandiere Blu 2025 sono arrivate e la Liguria si conferma prima regione in Italia per vessilli: 33 località premiate, una località persa, in questo caso Ceriale. 🔗rainews.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Petrolio e influenza sulle borse, cosa potrebbe cambiare entro il 2025

Al giorno d’oggi, tutti sono perfettamente consapevoli di quanto il greggio sia in grado di condizionare le Borse.