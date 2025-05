Bandiere Blu 2025 Chi Sale e Chi Scende

Le Bandiere Blu 2025, annunciate dalla Foundation for Environmental Education (FEE), celebrano l'Italia come una delle nazioni europee con le spiagge più belle e sostenibili. Con un incremento di 10 comuni rispetto all'anno precedente, quest'anno sono 246 i comuni italiani e 487 le spiagge che ricevono questo prestigioso riconoscimento. Scopriamo chi sale e chi scende nella classifica.

Le Bandiere Blu 2025 sono state appena annunciate dalla Foundation for Environmental Education (FEE), confermando l'Italia come una delle nazioni con le spiagge più belle e sostenibili d'Europa. Quest'anno, il riconoscimento è stato assegnato a 246 comuni italiani (+10 rispetto al 2024), 487 spiagge (+2) e 84 approdi turistici (+3), a testimonianza di un costante

Bandiere Blu 2025: la Liguria guida la classifica con 33 località premiate

Con 246 località rivierasche e 487 spiagge, l’Italia conferma anche nel 2025 la sua eccellenza ambientale, grazie ai riconoscimenti assegnati dalla Foundation for Environmental Education (Fee) nel corso della cerimonia ufficiale a Roma, presso la sede del CNR.