Bandiere Blu 2025 | Campania premiata con 20 località Salerno protagonista Esclusa Capaccio Paestum

La Campania si distingue nel panorama turistico, ricevendo il prestigioso riconoscimento delle Bandiere Blu 2025. Con 20 località premiate, Salerno emerge come protagonista, mentre Capaccio Paestum non figurano tra le assegnazioni. Questo prestigioso premio, conferito dalla Foundation for Environmental Education (FEE), celebra l'impegno verso la qualità ambientale e l'eccellenza dei servizi offerti.

ROMA – Sono state assegnate oggi, martedì 13 maggio, a Roma le Bandiere Blu 2025, il prestigioso riconoscimento conferito dalla Foundation for Environmental Education (FEE) ai comuni costieri che si distinguono per la qualità delle acque, la gestione ambientale e i servizi offerti.La Campania conferma la sua eccellenza con 20 località premiate, di cui 14 nella provincia di Salerno, che si conferma ancora una volta regina del mare pulito. A ricevere il vessillo quest’anno sono: Positano, Agropoli, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, Camerota, Ispani, Vibonati e la new entry Sapri, che entra per la prima volta nell’elenco.Sorprende invece l’esclusione di CapaccioPaestum, che dopo 10 anni consecutivi non riceve il riconoscimento, nonostante avesse regolarmente inoltrato la documentazione richiesta ed essendo stata ammessa alla procedura. 🔗Leggi su Zon.it © Zon.it - Bandiere Blu 2025: Campania premiata con 20 località, Salerno protagonista. Esclusa Capaccio Paestum

