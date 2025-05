Bandiera Blu in Italia | salgono a 487 le spiagge eccellenti Sul podio Liguria Puglia e Calabria

Nel 2025, l'Italia celebra un incremento delle spiagge eccellenti, raggiungendo un totale di 487 bandiere blu. Liguria, Puglia e Calabria si distinguono sul podio, testimoniando l'impegno del nostro Paese nella tutela dell'ambiente e della qualità dei servizi. Un riconoscimento internazionale che valorizza le bellezze costiere e lacustri italiane.

Roma, 13 maggio 2025 – Aumenta il numero di bandiere blu in Italia, sia sulle coste che nelle zone dei grandi laghi. Sono 487 le località turistiche balneari premiate dal prestigioso riconoscimento internazionale della Fee, segno di eccellenza in 49 Paesi nel mondo. L'Italia conquista due bandiere in più rispetto all'anno scorso (erano 485 nel 2024), suddivise tra i 246 Comuni rivieraschi – ben 10 in più rispetto ai 236 dell'anno scorso – e 84 approdi turistici (erano 81), che corrispondono a circa l'11,5% dei lidi premiati a livello mondiale.Sono quindici le nuove entrate e cinque i comuni non riconfermati: la Liguria perde una Bandiera e ottiene 33 località; la Puglia sale a 27 riconoscimenti con 3 nuovi ingressi; con 23 bandiere blu c'è poi la Calabria che conquista tre nuovi ingressi.