Bandiera Blu in Italia salgono a 487 le spiagge eccellenti Sul podio Liguria Puglia Calabria

La tradizione di eccellenza delle spiagge italiane continua, con il numero di bandiere blu che sale a 487. Le regioni di Liguria, Puglia e Calabria si ergono come leader nel panorama delle località premiate, testimoniando l’impegno per la qualità e la sostenibilità del turismo balneare. Un riconoscimento importante che celebra la bellezza del nostro paese.

Roma, 13 maggio 2025 – Aumenta il numero di bandiere blu in Italia, sia sulle coste che nelle zone dei grandi laghi. Sono 487 le località turistiche balneari premiate dal prestigioso riconoscimento internazionale della Fee, segno di eccellenza in 49 Paesi nel mondo. L’Italia conquista due bandiere in più rispetto all’anno scorso (erano 485 nel 2024), suddivise tra i 246 Comuni rivieraschi – ben 10 in più rispetto ai 236 dell’anno scorso – e 84 approdi turistici (erano 81), che corrispondono a circa l'11,5% dei lidi premiati a livello mondiale.Sono quindici le nuove entrate e cinque i comuni non riconfermati: la Liguria perde una Bandiera e ottiene 33 località; la Puglia sale a 27 riconoscimenti con 3 nuovi ingressi; con 23 bandiere blu c'è poi la Calabria che conquista tre nuovi ingressi. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bandiera Blu in Italia, salgono a 487 le spiagge eccellenti. Sul podio Liguria, Puglia, Calabria

Approfondimenti da altre fonti

Bandiere Blu 2025: in Italia salgono a 246 - Sulle spiagge d’Italia le Bandiere Blu sventolano sempre più numerose: il vessillo che certifica, tra l'altro, eccellenti condizioni del mare negli ultimi quattro anni, efficienza della depurazione e ... 🔗tgcom24.mediaset.it

Bandiere Blu, salgono a 246 le spiagge eccellenti d'Italia: nel Lazio entra Formia. Boom di riconoscimenti in Calabria e Puglia - Quindici nuove spiagge ottengono la bandiera blu in Italia per il 2025. Il vessillo che attesta, tra l'altro, mare eccellente negli ultimi quattro ... 🔗msn.com

Più bandiere blu in Italia, salgono a 246. Spiagge top 487: c'è anche Cattolica - I 15 nuovi ingressi nel panorama italiano delle bandiere blu Fee sono: Torino di Sangro (Abruzzo), Cariati (Calabria), Corigliano Rossano (Calabria), Cropani (Calabria), Sapri (Campania), Cattolica (E ... 🔗gazzettadiparma.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Aprire un call center in Italia: l'iter da seguire

Aprire un'attività imprenditoriale di Call Center o di Contact Center è abbastanza complesso ma è una scelta che, se progettata con cura, può rivelarsi un’ottima opportunità di guadagno.