Bandiera Blu in Campania | comuni spiagge e porti premiati per la qualità dei mari

La Campania conquista nuovamente la Bandiera Blu, un prestigioso riconoscimento che celebra la qualità delle sue acque e la bellezza delle sue spiagge e porti. Comuni noti e gemme emergenti brillano per l'impegno nella sostenibilità e nella tutela del patrimonio naturale, offrendo ai visitatori un'esperienza indimenticabile lungo le sue coste.

La Campania si distingue ancora una volta per il riconoscimento dei suoi splendidi tratti costieri, dimostrando così come i suoi territori, da quelli più rinomati a quelli emergenti, abbiano ottenuto il prestigioso marchio Bandiera Blu. Questa valutazione, che premia l’alta qualità delle acque, la gestione dei rifiuti e la depurazione, si conferma ormai un segno . L'articolo Bandiera Blu in Campania: comuni, spiagge e portipremiati per la qualità dei mari è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Bandiera Blu in Campania: comuni, spiagge e porti premiati per la qualità dei mari

Approfondimenti da altre fonti

Campania conferma il primato di bandiere blu con 14 comuni salernitani e la new entry Sapri - La Campania conferma numerose località premiate con la bandiera blu nel 2025, con la provincia di Salerno in testa e l’ingresso di Sapri, mentre Capaccio Paestum perde il riconoscimento. 🔗gaeta.it

Bandiere blu 2025, ecco i 246 Comuni premiati: la Liguria si conferma in testa, Puglia e Calabria sul podio - Bandiere blu a dieci Comuni in più dell’anno scorso, tenendo conto delle 15 new entry e dei 5 non confermati. Premiate 487 spiagge. Ecco quali sono, regione per regione ... 🔗corriere.it

Bandiere blu 2025, ecco i 246 Comuni premiati: la Liguria si conferma in testa, la Calabria supera la Puglia - Bandiere blu a dieci Comuni in più dell’anno scorso, tenendo conto delle 15 new entry e dei 5 non confermati. Premiate 487 spiagge. Ecco quali sono, regione per regione ... 🔗corriere.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Covid-19, Sanit? in Campania allo sbando : De Luca ? responsabile, non ha fatto nulla!

"Per quattro ore un paziente ammalato grave di Covid ? rimasto in attesa al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vallo della Lucania, trattato in maniera disumana per mancanza di posti letto negli ospedali di Vallo, Agropoli ed Eboli.