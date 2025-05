Bandiera Blu ecco la classifica delle spiagge top

Scopri la classifica delle spiagge top premiate con la Bandiera Blu 2025! Con 246 località costiere italiane insignite, il numero è in crescita rispetto all’anno precedente. Le Bandiere Blu, assegnate dall’associazione no-profit Fee, attestano la qualità delle acque di balneazione e la gestione ambientale. Ecco dove trovare i tesori del nostro mare.

Sono 246 le località costiere italiane che hanno ricevuto la Bandiera Blu 2025. In aumento: 10 in più infatti rispetto allo scorso anno. In tutto, le spiagge premiate sono 487. Le Bandiere Blu vengono assegnate dall’associazione no-profit Fee. In Italia, la bontà delle acque di balneazione è valutata dalle Arpa (Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente) e il riconoscimento arriva poi sulla base di 32 criteri che comprendono anche aspetti come l’educazione e informazione ambientale, la gestione del territorio, servizi e sicurezza, percentuale di allacci fognari e raccolta differenziata, accessibilità dellespiagge, qualità dei servizi turistici e valorizzazione delle aree naturalistiche. Al primo posto per numero di Bandiere Blu 2025 c’è la Liguria, che aveva primeggiato anche nel 2024 ma che rispetto all’anno scorso ha perso una Bandiera ed è scesa a 33 località premiate. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Bandiera Blu, ecco la classifica delle spiagge "top"

