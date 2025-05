Bandiera Blu due i porti premiati in Sicilia e sono messinesi | riconferma per Marina del Nettuno e Capo d' Orlando

Due porti siciliani, Marina del Nettuno e Capo d'Orlando, si fregiano della prestigiosa Bandiera Blu per le loro buone pratiche ambientali. Il Marina del Nettuno riconferma il suo impegno tra i 84 approdi italiani premiati, sottolineando l'importanza della sostenibilità nel settore marittimo e il valore di tali riconoscimenti per il territorio messinese.

Il Marina del Nettuno conferma la Bandiera blu in tema di buone pratiche ambientali. E’ uno degli 84 approdi ad avere issato la Bandiera in Italia. Uno dei due portiSiciliani ad avere tagliato il traguardo. L’ambìto riconoscimento è stato annunciato assieme a quelli assegnati ai comuni italiani. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Bandiera Blu, due i porti premiati in Sicilia e sono messinesi: riconferma per Marina del Nettuno e Capo d'Orlando

