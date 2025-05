Bandiera Blu Calabria sul podio nazionale con 3 nuovi ingressi C' è Messina e Nizza di Sicilia fuori Lipari

La Calabria festeggia l’assegnazione della Bandiera Blu con tre nuovi ingressi, inclusi Messina e Nizza di Sicilia, mentre Lipari resta fuori. L’Italia vede crescere il numero di bandiere blu, simbolo di mare eccellente e gestione ambientale competente, che quest'anno arriva a 246 comuni e 84 approdi turistici, dimostrando un impegno crescente per la sostenibilità.

Aumentano le bandiere blu in Italia . Il vessillo che attesta, tra l'altro, mare eccellente negli ultimi quattro anni, efficienza della depurazione e della gestione dei rifiuti e nel complesso del territorio va quest'anno a 246 comuni rivieraschi (erano 236 nel 2024) e 84 approdi turistici (81), per complessive 487 spiagge (485), che corrispondono a circa l'11,5% dei lidi premiati a livello mondiale.

