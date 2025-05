Bandiera Blu a Messina e Nizza di Sicilia fuori Lipari Calabria sul podio nazionale con 3 nuovi ingressi

Messina e Nizza di Sicilia si uniscono a Lipari nel prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu, segnando un’importante affermazione per la Calabria. Con 11 chilometri di costa premiati, la città di Messina celebra un traguardo significativo, mentre in Italia cresce il numero di bandiere che attestano l'eccellenza delle acque e la qualità dei servizi offerti ai turisti.

C'è l'ottimo posizionamento della Calabria e il grande risultato di Messina, che da quest'anno potrà sventolare la Bandiera Blu assegnatale su 11 chilometri di costa. Aumentano in Italia i vessilli che attestano, tra l’altro, mare eccellente negli ultimi quattro anni, efficienza della depurazione e della gestione dei rifiuti. Nel complesso del territorio vanno quest’anno a 246 comuni rivieraschi. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Bandiera Blu a Messina e Nizza di Sicilia, fuori Lipari. Calabria sul podio nazionale con 3 nuovi ingressi

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Bandiera Blu. Nel Messinese 7 conferme più le novità Messina e Nizza, fuori Lipari - Dopo anni di tentativi, il capoluogo ottiene il riconoscimento per le spiagge di Capo Peloro e Santa Margherita ... 🔗msn.com

Bandiera Blu a Messina e Nizza di Sicilia, fuori Lipari. Calabria sul podio nazionale con 3 nuovi ingressi - Si tratta di Cariati, Corigliano Rossano e Cropani, che portano il totale dei riconoscimenti regionali a 23. Quindici in totale le nuove entrate, tra le quali spicca la città dello Stretto mentre fa r ... 🔗msn.com

Bandiere Blu, salgono a 246 le spiagge eccellenti d'Italia: nel Lazio entra Formia. Boom di riconoscimenti in Calabria e Puglia - Quindici nuove spiagge ottengono la bandiera blu in Italia per il 2025. Il vessillo che attesta, tra l'altro, mare eccellente negli ultimi quattro anni, efficienza della depurazione e ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Arrestato a Palermo Matteo Messina Denaro

Il boss mafioso super latitante Matteo Messina Denaro, ricercato da 30 anni, è stato arrestato dai carabinieri del Ros nella clinica privata "La Maddalena" di Palermo per essere sottoposto a cure.