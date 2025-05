Bandecchi le offese del sindaco alla consigliera | La sua voce fa più schifo del solito

Terni, 13 maggio 2025 – Durante la seduta del consiglio comunale, il sindaco Stefano Bandecchi ha rivolto pesanti insulti alla consigliera Cinzia Fabrizi, definendone la voce “schifosa”. L’episodio, che ha visto la partecipazione di studenti, solleva interrogativi su responsabilità e rispetto nel dibattito politico locale, in una giornata che ha lasciato tutti senza parole.

Terni, 13 maggio 2025 – C’erano anche degli studenti ad assistere al consiglio comunale quando, nella seduta di ieri, il sindaco Stefano Bandecchi si è scagliato verbalmente contro la consigliera comunale Cinzia Fabrizi dicendole che la sua voce “fa schifo”. Il sindaco ha aggiunto anche altro. Cinzia Fabrizi, dirigente scolastica, fa parte del gruppo misto di Palazzo Spada dopo aver lasciato FdI, contestando l’alleanza del partito con Ap di Bandecchi alle ultime regionali, poi sonoramente perdute dal centrodestra.“Mi dispiace che lei abbia urlato a vanvera e abbia detto cose false e tendenziose, i ragazzi dovranno capire chi votare perché persone come lei sono pericolose in politica”, questa la premessa di Bandecchi nella replica per “fatto personale“ a Fabrizi. Ma non basta. “Lei si dovrebbe vergognare – ha aggiunto Bandecchi – di parlare del sindaco di questa città nei termini come lei si è rivolta a me, con una voce oltretutto sgradevole, quindi la prossima volta parli a bassa voce perché quando urla la sua voce fa più schifo del solito. 🔗Leggi su Lanazione.it