Il Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio, riunitosi ieri per il rinnovo dei comitati consiliari, deve ora gestire la lettera ricevuta dalla BCE. Quest'ultima solleva interrogativi sulla governance dell'istituto e sull'operato della banca valtellinese, aprendo un'importante fase di riflessione e possibile ristrutturazione delle strategie e della gestione.

Il Consiglio di amministrazione dellaBancaPopolare di Sondrio, che si è riunito ieri e ha rinnovato i comitati consiliari, si trova ad affrontare anche il dossier rappresentato da una lettera inviata dalla Bce, contenente dei rilievi sull’attività dellaBanca valtellinese e sulla sua governance. Lo hanno confermato ieri a LaPresse fonti finanziarie.Anche viste le indiscrezioni uscite nella giornata di ieri, Pop Sondrio ha rilasciato una nota in serata. “Con riferimento alle notizie di stampa pubblicate in data odierna in merito all’ispezione condotta dalla BCE sul rischio di credito di BancaPopolare di Sondrio, la Banca intende chiarire che l’attività ispettiva è stata condotta tra ottobre 2022 e aprile 2023 e si riferisce, pertanto, a tale periodo” dice la nota.“Dell’ispezione e dei suoi sviluppi è stata data notizia sia nella documentazione di bilancio relativa all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 sia in quella relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, nonché nel resoconto intermedio sulla gestione al 31 marzo 2025 in cui si dà conto che, in data 29 aprile 2025, la BCE ha trasmesso alla Banca la Decisione finale che impone taluni requisiti e impartisce delle raccomandazioni, che riguardano anche l’efficacia del consiglio di amministrazione, il potenziamento della struttura e il funzionamento del livello dirigenziale e delle funzioni di gestione dei rischi e di revisione interna”. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Banca Popolare Sondrio e la lettera della Bce: cosa è successo

