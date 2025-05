Banca Popolare di Sondrio rinnovati i Comitati consiliari

La Banca Popolare di Sondrio ha annunciato il rinnovo dei Comitati consiliari, pochi giorni dopo le critiche della Banca Centrale Europea riguardo alla governance dell'istituto. Questa mossa segue l'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione, segnando un passo importante verso un miglioramento della struttura di governance e della gestione interna.

