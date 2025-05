Banca Popolare di Sondrio e il report Bce | da tempo abbiamo avviato azioni e misure di rimedio richieste

Sondrio, 13 maggio 2025 - In risposta al recente report della BCE sul rischio di credito, la Banca Popolare di Sondrio comunica le misure già adottate per affrontare le criticità emerse. La nota chiarisce che l'attività ispettiva si è svolta tra ottobre 2022 e aprile 2023, evidenziando un impegno costante verso il miglioramento.

Sondrio, 13 maggio 2025 - Dopo il report e la bacchettata della Bce sul rischio di credito di Popolare di Sondrio arriva la risposta della Banca"L'attività ispettiva – si legge in una nota - è stata condotta tra ottobre 2022 e aprile 2023 e si riferisce, pertanto, a tale periodo. Dell'ispezione e dei suoi sviluppi è stata data notizia sia nella documentazione di bilancio relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 sia in quella relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, nonché nel resoconto intermedio sulla gestione al 31 marzo 2025 in cui si dà conto che, in data 29 aprile 2025, la Bce ha trasmesso alla Banca la decisione finale che impone taluni requisiti e impartisce delle raccomandazioni, che riguardano anche l'efficacia del consiglio di amministrazione, il potenziamento della struttura e il funzionamento del livello dirigenziale e delle funzioni di gestione dei rischi e di revisione interna.

