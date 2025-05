Bambino di 9 anni sfreccia in mini moto a Napoli denunciati i genitori per abbandono di minore

genitori per abbandono di minore. L’incidente solleva importanti interrogativi sulla sicurezza dei più giovani e sul ruolo della famiglia nella gestione delle attività ricreative. La città di Napoli si interroga ora sulla responsabilità e sulla tutela dei bambini in situazioni potenzialmente pericolose.

In una drammatica sequenza di eventi, un Bambino di appena 9 anni ha attirato l'attenzione nel cuore della città di Napolisfrecciando in una minimoto. La scena, che si è svolta in un'area pedonale di grande rilevanza, ha subito coinvolto le forze dell'ordine, che hanno proceduto alla denuncia dei genitori per il grave episodio .

