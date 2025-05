Bambino di 3 anni precipita dal balcone | stava giocando poi il dramma

Un tragico incidente ha scosso il quartiere Gratosoglio di Milano, dove un bambino di soli 3 anni è precipitato dal secondo piano della sua abitazione mentre giocava. In pochi attimi, la leggerezza del gioco si è trasformata in dramma, lasciando la comunità in apprensione per le gravi condizioni del piccolo.

Tutto è successo in pochi secondi. Un Bambino di 3 anni è in gravi condizioni dopo essere precipitato dal secondo piano della sua abitazione a Milano, un condominio di via Costantino Baroni in zona Gratosoglio, quartiere nella periferia meridionale della città. Secondo una prima ricostruzione dei. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Bambino di 3 anni precipita dal balcone: stava giocando, poi il dramma

