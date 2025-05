Ballerina | Il trailer finale dello spin-off di John Wick

Lionsgate ha appena svelato il trailer finale di "From the World of John Wick: Ballerina", l'atteso spin-off che vede Ana de Armas nel ruolo principale. A meno di un mese dall'uscita, il film promette intensi combattimenti e una trama avvincente, riportando l'universo di John Wick al centro dell'attenzione. Preparetevi per un'azione senza precedenti!

Lionsgate ha rilasciato un trailer nuovo di zecca di From the World of JohnWick: Ballerina, l’action movie con protagonista Ana de Armas.A meno di un mese dall’esordio in sala, lo spin-off al femminile di JohnWick è tornato quest’oggi a fare rumore, ma questa volta attraverso un trailerfinale ricco d’azione. Nel breve trailer (dura meno di un minuto e mezzo) è possibile dare uno sguardo in breve alla preparazione di della spietata assassina interpretata da Ana de Armas, ma anche tanti riferimenti al ruolo di JohnWick (Keanu Reeves) nel film, ossia il killer chiamato a fermare la “scheggia impazzita” Eve Macarro (de Armas) per conto del gruppo noto come Ruska Roma.From the World of JohnWick: Ballerina sarà nelle sale dal 12 gennaio 2025.Ballerina Cosa Sappiamo del FilmFrom the World of JohnWick: Ballerina è stato diretto da Lee Wiseman, con Shay Hatten (JohnWick: Capitolo 3) in cabina di sceneggiatura. 🔗Leggi su Universalmovies.it