ballerina civitanovese sul palco a madrid in onore di kulthum

Una ballerina civitanovese ha emozionato il pubblico di Madrid con lo spettacolo ‘Enta Omri’, dedicato alla leggendaria Umm Kulthum, simbolo della musica araba. Questo evento internazionale ha unito quaranta ballerine in una straordinaria celebrazione dell’arte e della cultura, rendendo omaggio a una delle voci più iconiche del mondo arabo.

È andato in scena a Madrid ‘Enta Omri’, spettacolo di danza in onore di Umm Kulthum, cantante, musicista e attrice egiziana, tra le più celebri e amate in Egitto e in tutto il mondo arabo. Lo spettacolo è il risultato di un progetto coreografico internazionale che ha riunito quaranta ballerine provenienti da quattro continenti e sedici paesi in tutto il mondo, per celebrare il 50° anniversario della morte dell’artista. Tra le ballerine selezionate anche la civitanovese Alexia Sagripanti (Nura Alexia), anche coreografa e direttrice artistica della scuola Nura Danza, nota in città per aver conseguito ripetuti successi a livello nazionale alle competizioni di danza sportiva e per i coinvolgenti spettacoli di danza orientale con il suo gruppo di spettacolo ‘Le Sorelle del Vento’. Ideatrice dello spettacolo ‘Enta Omri’ è Nesma al Andalus (Madrid), insegnante, Ballerina, coreografa di fama internazionale e nota in tutto il mondo per i suoi progetti. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it