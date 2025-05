balestra è tutto pronto presentato anche il palio

Gubbio si prepara a vivere un'intensa settimana di festeggiamenti con la presentazione del Palio della Balestra, che si svolgerà domenica 18 maggio. Già da sabato scorso, la Sala consiliare di Palazzo Pretorio ha accolto le anticipazioni di quest'anno, promettendo emozioni e sfide avvincenti nella storica tradizione dei Ceri e della balestra.

Non solo Ceri, perché Gubbio è entrata anche nella settimana del Palio della Balestra, che quest'anno si terrà domenica 18 maggio. Gli appuntamenti sono partiti già lo scorso sabato con la presentazione del Palio di quest'anno, nella splendida cornice della Sala consiliare di Palazzo Pretorio. L'opera è stata realizzata dai ragazzi del Centro accoglienza Aldo Moro di Gubbio: un bersaglio dai cerchi concentrici attraversati da linee che convergono verso il centro, metafora del cuore, vero bersaglio verso cui destinare la cura della persona. "Realizzato in acrilico su tela, il dipinto è stato rielaborato per diventare un omaggio speciale all'amicizia che ci lega alla Società dei Balestrieri, vincente, qualsiasi sia il risultato, nel Palio della Vita", scrive la società eugubina. Nell'occasione sono stati presentati anche i nuovi costumi dei Musici dei Balestieri, confezionati grazie al prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e all'inestimabile arte sartoriale di Daniele Gelsi.