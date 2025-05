Baia Domizia confermata Bandiera Blu | E' una vittoria di tutti

Baia Domizia e Baia Felice festeggiano il rinnovo della Bandiera Blu, una vittoria per tutti noi. Oggi è stata ufficializzata la lista delle spiagge italiane premiate, che per il 2025 conta 246 località, con un incremento di 10 rispetto all'anno precedente. Un traguardo importante per la qualità e la bellezza del nostro litorale!

BaiaDomizia e Baia Felice si confermano Bandiera Blu. L’ufficialità è arrivata nella giornata di oggi con la pubblicazione delle spiagge da sogno del Belpaese.Sono 246 le località di riviera che potranno fregiarsi del riconoscimento Bandiera Blu 2025: sono 10 in più rispetto allo scorso anno. 🔗Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Baia Domizia confermata Bandiera Blu: "E' una vittoria di tutti"

