Bagno a Ripoli morto l’ex assessore Antonio Vonci

Bagno a Ripoli piange la scomparsa dell'ex assessore Antonio Vonci, deceduto all'età di 78 anni tra il 9 e il 10 maggio. Attivo nella politica locale fin dal 1990, Vonci ha ricoperto un ruolo fondamentale come assessore all'Istruzione e allo Sport nella giunta del sindaco Mauro Zampoli dal 1993 al 1995, contribuendo al miglioramento della comunità.

Bagno a Ripoli, 13 maggio 2025 - È scomparso nella notte tra il 9 e il 10 maggio all’età di 78 anni l’exassessore del Comune di Bagno a RipoliAntonioVonci. Eletto consigliere comunale nel 1990, dal 1993 al 1995 fu assessore all’Istruzione e allo Sport nella giunta del sindaco Mauro Zampoli. Persona molto stimata a Bagno a Ripoli, viene ricordato dall’attuale sindaco Francesco Pignotti come “una persona per molto tempo attiva nell’associazionismo e nelle istituzioni, un uomo che ha vissuto i propri incarichi pubblici con grande spirito di servizio, impegno e integrità”. Vonci tra il 1982 e il 1985 ricoprì il ruolo di presidente e poi vicepresidente del Circolo Ricreativo Culturale di Antella, contribuendo a renderlo un punto di riferimento per la vita sociale e culturale della frazione. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bagno a Ripoli, morto l’ex assessore Antonio Vonci

Approfondimenti da altre fonti

Controllano una baracca, ci trovano dentro katane e pistole - I vigili urbani hanno controllato una baracca in campagna a Bagno a Ripoli e hanno scoperto un arsenale. Un uomo e una donna erano armati nella baracca e tenevano con sé armi bianche e pistole ... 🔗gonews.it

Coppia denunciata per armi nella campagna di Bagno a Ripoli - (ANSA) - BAGNO A RIPOLI (FIRENZE), 26 APR - Singolare vicenda nella campgna di Bagno a Ripoli (Firenze) dove stamani i vigili urbani hanno controllato una coppia scoprendo che l'uomo e la donna ... 🔗msn.com

Festa grande a Bagno a Ripoli per “l'Alfiere” Francesco Pratesi - Bagno a Ripoli, 17 aprile 2024 - Festa grande a Bagno a Ripoli per Francesco Pratesi: il 18 enne di Strada, nel Comune di Greve, è stato ricevuto ieri in sala consiliare “Falcone e Borsellino ... 🔗lanazione.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Bagno Ikea: tutte le novità del catalogo 2020

L’arredamento del bagno oggi non va sottovalutato. Funzionalità e decor devono viaggiare di pari passo, perchè il bagno è anche un momento di relax dopo una lunga giornata di lavoro.