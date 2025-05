Bagni di Lucca diventa interattiva Un calendario online per i turisti

Bagni di Lucca lancia un calendario online interattivo per promuovere l'offerta turistica locale. Presentato nella Sala Rosa del Circolo dei Forestieri, il progetto mira a fornire informazioni dettagliate sugli eventi in programma, grazie all'impegno dell'assessora Priscilla Valentino e dell'assessore Roberto Strig. Un'opportunità fondamentale per valorizzare il territorio e coinvolgere i turisti.

Un calendario on line per promuovere l’offerta turistica e offrire informazioni sugli eventi in programma sul territorio. E’ stato presentato sabato mattina, al la Sala Rosa del Circolo dei Forestieri dall’assessora alle manifestazioni Priscilla Valentino e dall’assessore al commercio Roberto Strigoli. Il progetto, realizzato con la collaborazione grafica di Ilenia Pisani, intende pubblicizzare al massimo le iniziative sul territorio comunale, nel periodo estivo da giugno a settembre, organizzate direttamente dal comune, dalle Associazioni locali eo dai comitati paesani Innanzi tutto è prevista la implementazione del portale www.BagnidiLucca.info, munendo la pagina di un calendario interattivo sempre accessibile.Attraverso una grafica ben fatta e, soprattutto, una facile reperibilità tramite appositi Qr code posizionati in strutture ricettive, il portale ha lo scopo di accentrare la moltitudine di eventi in un unico e comodo ambiente digitale, perché tutti abbiano la visibilità e la pubblicità adatte. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bagni di Lucca diventa interattiva. Un calendario online per i turisti

