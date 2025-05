Bad Thoughts su Netflix | serie di Tom Segura tra sketch dissacranti e ospiti celebri

"Bad Thoughts" è la nuova serie comica di Tom Segura, lanciata su Netflix il 13 maggio 2025. Tra sketch dissacranti e guest star di fama, la serie affronta con ironia e audacia pensieri e tematiche scomode, offrendo uno sguardo unico e provocatorio su ciò che spesso rimane in ombra nel nostro quotidiano.

La nuova serie comica Bad Thoughts ha debuttato su Netflix il 13 maggio 2025, portando in scena una narrazione irriverente e fuori dagli schemi. Ideata dal comico americano Tom Segura, questa produzione promette di esplorare, con umorismo dissacrante, pensieri oscuri, scomodi e spesso inconfessabili, offrendo uno sguardo critico e ironico sulle ansie e contraddizioni della .

