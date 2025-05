Baby gang in trasferta da Seriate

A Bergamo cresce l'allerta per la presenza di baby gang, con segnalazioni sempre più frequenti da parte dei cittadini. Recentemente, alcuni genitori di Seriate hanno denunciato comportamenti violenti da parte di un gruppo di ragazzi, destando preoccupazione nelle comunità locali e richiedendo interventi per garantire la sicurezza nei quartieri.

Sempre più giovani e violenti. Cresce tra i cittadini di Bergamo la preoccupazione per la presenza in diversi quartieri della città di gruppi di Babygang. L’ultima segnalazione arriva da alcuni genitori di Seriate, per il comportamento violento di un gruppo di ragazzini che da qualche tempo compiono rapine ai danni di coetanei soprattutto nel vicino quartiere di Bergamo della Celadina. Più volte hanno accerchiato altri giovanissimi e, armati di coltello, li hanno minacciati per farsi consegnare soldi, sigarette elettroniche e cellulari. Un atteggiamento ricorrente, tanto che nelle ultime settimane episodi simili si sono verificati più volte e con la stessa dinamica: un gruppo numeroso di ragazzi spalleggia e sostiene un complice che si avvicina alle vittime impugnando un coltello e le costringe a consegnare i loro effetti personali. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Baby gang in trasferta da Seriate

Cosa riportano altre fonti

Baby gang in trasferta da Seriate - Sempre più giovani e violenti. Cresce tra i cittadini di Bergamo la preoccupazione per la presenza in diversi quartieri della città di gruppi di baby gang. L’ultima segnalazione arriva da alcuni ... 🔗ilgiorno.it

Baby Gang istiga i followers contro un giornalista, parte una campagna d’odio sui social: nuovo processo per il trapper - Il trapper Baby Gang è stato accusato di diffamazione aggravata, istigazione a delinquere e trattamento illecito di dati personali per aver incitato i ... 🔗fanpage.it

Niko Pandetta e Baby Gang: dalla musica alle condanne, i destini (giudiziari) incrociati di due cantanti controversi - I pm hanno contestato ai due l'aggravante mafiosa per la telefonata al One Day Music Festival. I dubbi delle difese ... 🔗lasicilia.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

A Roma Baby gang massacra di botte due ragazzini disabili per 5 euro

Hanno picchiato due coetanei con l'unico scopo di vantarsi sui social media. Un video, trasmesso online, in cui loro, 7 ragazzini, prendono a calci e pugni una coppia di conoscenti a cui, dopo i colpi, hanno rubato i cinque euro che avevano in tasca.