Baby centauro di 9 anni sfreccia su mini moto tra la folla | follia per le vie di Napoli

Un baby centauro di appena 9 anni sfreccia su una mini moto tra la folla di Napoli, scatenando il caos in zona pedonale. La bravata si interrompe bruscamente quando due carabinieri fuori servizio intervengono. Per i genitori, la situazione si aggrava con la denuncia per abbandono di minore e il sequestro del veicolo.

In zona pedonale a Napoli un bambino guida una minimoto tra i passanti. Fermato da due carabinieri fuori servizio. I genitori denunciati per abbandono di minore. moto sequestrata 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Baby centauro di 9 anni sfreccia su mini moto tra la folla: follia per le vie di Napoli

