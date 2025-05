Aziende in crisi sotto controllo l’Inps passa all’IA | monitora versamenti e segnali di sofferenza

L'INPS adotta l'intelligenza artificiale per monitorare le aziende in crisi, analizzando versamenti e segnali di sofferenza. Questo approccio innovativo segna una svolta fondamentale nella gestione delle difficoltà aziendali, consentendo interventi tempestivi per prevenire l'insolvenza. Non è solo un miglioramento tecnologico, ma un passo decisivo verso la salute economica del territorio.

l’Inps abbraccia l’ultima rivoluzione tecnologica: l’intelligenza artificiale sarà utilizzata per leggere i primi segnali di crisi d’impresa così da consentire interventi tempestivi prima dell’insolvenza conclamata.Non si tratta di un aggiornamento puramente tecnologico, ma di una reale svolta culturale nella gestione del rischio aziendale.l’Inps abbraccia l’IAEntro il 2026 l’Istituto si doterà di software predittivi capaci di intercettare in tempo reale segnali di difficoltà finanziaria delle Aziende. Il cuore dell’innovazione è un algoritmo in grado di monitorare i flussi contributivi e segnalare scostamenti o irregolarità prima che si trasformino in insolvenze strutturali e, potenzialmente, irreversibili.L’annuncio è arrivato durante il convegno organizzato da Assolombarda su “Il ruolo dell’Inps nella gestione delle crisi d’impresa dopo il Correttivo Ter al Codice della crisi”, cui hanno preso parte più di 400 avvocati e dirigenti dell’Istituto. 🔗Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Aziende in crisi sotto controllo, l’Inps passa all’IA: monitora versamenti e segnali di sofferenza

Approfondimenti da altre fonti

