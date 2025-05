Aziende a guida straniera l’incidenza più alta in città dove raggiungono il 218% La classifica piacentina

A Piacenza, le aziende a guida straniera costituiscono il 21,8% del totale, raggiungendo le 2.053 unità su 9.419 attive nel capoluogo. Questo dato evidenzia una realtà imprenditoriale vibrante, in cui l'influenza straniera gioca un ruolo cruciale, posizionando la città al primo posto nella classifica locale. Un’analisi della diversità e della vivacità economica.

Aziende a guidastraniera, l’incidenza più alta in cittàdoveraggiungono il 21,8%. Complessivamente sono 2.053 delle 9mila 419 complessivamente attive nel capoluogo, al primo posto della classifica locale. Una fotografia attuale delle realtà imprenditoriali guidate da cittadini di altre. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Aziende a guida straniera, l’incidenza più alta in città dove raggiungono il 21,8%. La classifica piacentina

