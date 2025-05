Azienda agricola trasformata in officina abusiva con 135 veicoli | 2 denunciati

A Morrovalle, un'azienda agricola si è trasformata in un'officina abusiva, custodendo ben 135 veicoli. I Carabinieri Forestali di Macerata, insieme al Nucleo Ispettorato Lavoro, hanno denunciato due persone coinvolte nell'operazione. I dettagli dell'intervento rivelano un'illecita attività che ha destato non poche preoccupazioni nella comunità locale.

Morrovalle (Macerata), 13 maggio 2025 – Aziendaagricola di Morrovalle trasformata in una officinaabusiva. Nei giorni scorsi, i militari dei Nuclei Carabinieri Forestali di Macerata, Abbadia di Fiastra e Pieve Torina, in collaborazione con il Nucleo Ispettorato Lavoro Carabinieri di Macerata, hanno controllato dei capannoni in uso ad un’Aziendaagricola che si trova a Morrovalle. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto si sono trovati davanti una situazione insolita: all’interno e all’esterno dei capannoni erano presenti, infatti, 135 veicoli, molti dei quali incidentati con parti di carrozzeria meccaniche smontate. Molti risultavano fermi lì da tempo: sopra un consistente di polvere e anche escrementi di uccelli e, in alcuni casi, pieni di parti di veicoli al loro interno.Al momento del controllo sono stati identificati tre lavoratori, di cui due senza regolare assunzione, impegnati a lavorare all’interno dell’officinaabusiva, insieme ad un artigiano carrozziere. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Azienda agricola trasformata in officina abusiva con 135 veicoli: 2 denunciati

