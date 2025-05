Axore Macerata conquista la finale del campionato regionale di Serie C

La Axore Macerata si è guadagnata un posto nella finale del campionato regionale di Serie C, superando il Belvedere Ostrense in un emozionante tie break. Con il punteggio finale di 3-2, la squadra attende ora la sfida decisiva, in programma il 24 maggio, contro la vincente tra Montesi Pesaro e Yuasa Battery Grottazzolina. "Siamo pronti..."

La AxoreMacerata ha superato l’ostacolo Belvedere Ostrense al tie break (21-25; 25-21; 21-25; 25-22; 15-12) conquistando l’accesso alla finale del campionatoregionale di Serie C. L’ultimo atto si giocherà il 24 maggio contro la vincente tra Montesi Pesaro e Yuasa Battery Grottazzolina."Siamo partiti molto tesi, il peso della gara si è fatto sentire. Gli errori individuali – spiega il tecnico Michele Caldarola – ci hanno limitato per lunghi tratti, ma nel quarto set è arrivata la svolta. Abbiamo messo da parte tecnica e tattica, con grinta, cuore e determinazione siamo riusciti a ribaltare una partita che si stava complicando. Il tie-break è stato forse l’unico momento in cui abbiamo giocato liberi mentalmente. Abbiamo vinto una semifinale playoff, e questo è ciò che conta: adesso vogliamo goderci questa finale, conquistata con fatica e impegno". 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Axore Macerata conquista la finale del campionato regionale di Serie C

Cosa riportano altre fonti

Volley, errore arbitrale nel finale: la Tecnodata Movinox cade al tie break contro l’Axore Macerata - Una sfida intensa e combattuta, da playoff veri, si è trasformata in un’amara beffa per la Tecnodata Movinox, sconfitta in casa al tie break dall’Axore Macerata nella gara di andata dei quarti di ... 🔗lanuovariviera.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Animal Crossing: New Horizons all'Università di Macerata

L’UNIVERSITÀ DI MACERATA E LA COMMUNITY ITALIANADANNO IL VIA A UNA SETTIMANA DI CACCIA AL TESOROSin dal suo arrivo su Nintendo Switch, Animal Crossing: New Horizons ha sempre offerto ai videogiocatori di ogni età e tipologia attività uniche ed esperienze sempre diverse, da vivere da soli o in compagnia.