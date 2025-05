Avis porta la cultura della donazione nelle scuole superiori

Avis promuove la cultura della donazione nelle scuole superiori, coinvolgendo 1869 studenti nelle ‘lezioni di dono’ durante l’anno scolastico 2024/25. Da novembre ad aprile, volontari e operatori dell’associazione hanno fatto tappa in quasi tutti gli istituti superiori del territorio, sensibilizzando i giovani sull'importanza della solidarietà e della donazione di sangue.

Sono stati 1869 gli studenti che hanno partecipato alle 'lezioni di dono' organizzate da Avis nel corso dell'anno scolastico 202425.Un impegno che, da novembre ad aprile, ha portato i volontari e gli operatori dell'associazione del sangue in pressoché tutti gli istituti superiori del territorio, da Cesena a Savignano, da Cesenatico a Bagno di Romagna, per un totale di 71 incontri rivolti alle classi quinte. Obiettivo: promuovere la culturadelladonazione fra i ragazzi e trovare fra loro nuovi donatori. E la risposta è stata positiva, con 330 adesioni. E in attesa di affrontare l'esame di maturità, ben 293 studenti e studentesse si sono sottoposti agli esami per diventare donatore, e alcuni di loro hanno già fatto la loro prima donazione.Questa esperienza è stata resa possibile da un grande gioco di squadra, che ha coinvolto varie altre realtà.

