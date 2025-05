Avellino sequestro di cocaina e due arresti | uno è un pregiudicato

Nel pomeriggio di domenica, la Squadra Mobile di Avellino ha effettuato un controllo che ha portato al sequestro di cocaina e all'arresto di due uomini ultracinquantenni, uno dei quali, un cinquantasettenne pregiudicato, era già noto alle forze dell'ordine. I due sono accusati di detenzione ai fini di spaccio.

