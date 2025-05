Avellino prosegue il processo per maltrattamenti in famiglia | sentiti maresciallo e imputato

Ad Avellino continua il processo per maltrattamenti in famiglia, con un'udienza odierna che ha visto la testimonianza di un maresciallo e dell'imputato, un 49enne accusato di atti di violenza. Le violenze presuntivamente avvenute tra il 2020 e il 2021 sono state discusse in tribunale, mentre la difesa è rappresentata dagli avvocati Benny De Maio e altri.

Avellino – Si è svolta oggi, presso il Tribunale di Avellino, una nuova udienza del processo che vede imputato un 49enne, accusato di maltrattamenti nell'ambito del Codice Rosso. I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra il 2020 e il 2021. L'uomo è difeso dagli avvocati Benny De Maio e.

