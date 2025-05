Avellino l’abbraccio infinito | tra sogni realizzati e nuove sfide

In un'atmosfera carica di emozione, Avellino vive un abbraccio infinito tra sogni realizzati e nuove sfide. I tifosi si stringono attorno alla squadra biancoverde, celebrando insieme momenti di gioia e ambizioni future. Oggi, la visita allo Store ufficiale ha riscaldato i cuori, trasformando un semplice incontro in una festa di comunità.

L'entusiasmo in casa Avellino continua a essere travolgente. Questo pomeriggio, una delegazione della squadra biancoverde ha fatto visita allo Store ufficiale, dove è stata accolta da una vera e propria ondata di affetto.Tra sorrisi, selfie e autografi, i tifosi hanno avuto l'occasione di incontrare da vicino i protagonisti della promozione in Serie B, dimostrando ancora una volta quanto sia forte il legame tra squadra e città. Lo spirito di festa che ha accompagnato l'intero pomeriggio testimonia come l'eco di un traguardo tanto atteso non si sia ancora affievolita. Anzi, ogni incontro diventa un'occasione per celebrare un sogno diventato realtà. L'Avellino continua a camminare con il suo popolo. E ogni abbraccio è una promessa per il futuro.