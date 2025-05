Ave donna santissima Il concerto

"Ave Donna Santissima" è un concerto dedicato alla Vergine Maria, celebrata attraverso un repertorio mariano che attraversa secoli e culture. Questa serata musicale presenterà opere di vari compositori europei dal XIII secolo in poi, offrendo un viaggio emozionale tra le note che hanno reso omaggio a una delle figure più venerate della storia.

"Ave Donna Santissima" è il titolo del concerto dedicato alla Vergine Maria, figura che ha ispirato compositori e musicisti nel corso dei secoli. In questo evento viene presentato un repertorio mariano con musiche provenienti da diverse parti d'Europa, risalenti al periodo compreso tra il XIII

