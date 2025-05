Avataneo Aiav | al turismo organizzato servono dati aggiornati

Il convegno "Destinazione Turismo - Speciale Piemonte", organizzato da Aiav, ha messo in luce l'importanza di dati aggiornati per il turismo. Torino, con le sue montagne, colline e delizie gastronomiche, si conferma un crocevia di cultura e innovazione, promettendo un futuro luminoso per il settore turistico.

Torino, 12 mag. (askanews) - Montagna, colline, cioccolato, nocciole e ancora l'incantevole Torino. È un crocevia virtuoso di cultura, bellezza e innovazione l'immagine emersa dal convegno "Destinazione turismo - Speciale Piemonte", promosso da Aiav(Associazione Italiana Agenti di Viaggio) e svoltosi nella città della Mole Antonelliana, presso il Grattacielo della Regione. Due tavole rotonde e focus sui dati per i flussi turistici in Piemonte nel 2024 presentati da Isnart, elaborati attraverso le indagini attivate per l'Unioncamere Piemonte nell'ambito dell'Osservatorio sull'Economia del turismo delle Camere di Commercio."Credo che questo appuntamento sia importante soprattutto per il turismoorganizzato, quindi parlo di agenzie di viaggio e tour operator. Ormai il turismo principale si è spostato sul nostro Paese" afferma Fulvio Avataneo, presidente di Aiav. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Avataneo (Aiav): al turismo organizzato servono dati aggiornati

