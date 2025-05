avanti un altro i casting ripartono con 5 nuove date in programma a maggio

Avanti un altro annuncia il ritorno dei casting con cinque nuove date a maggio, nonostante la conclusione della stagione 2025 in TV. La selezione dei concorrenti è già in corso, grazie a «Sdl2005», la società incaricata di trovare i volti nuovi per il celebre quiz show condotto da Paolo Bonolis su Canale 5.

In Tv Avanti un altro 2025 è finito. Tuttavia già riparte la macchina dei casting alla ricerca di nuovi aspiranti concorrenti. L'annuncio proviene da «Sdl2005», la società che si occupa di selezionare i non pochi partecipanti alle diverse puntate del popolare gioco su Canale 5 condotto da Paolo Bonolis.ripartono i casting di Avanti un altroPer il mese di maggio 2025 sono 5 le nuovedate a disposizione di chi vuole provare a partecipare ad Avanti un altro come concorrente. La nuova tornata di casting parte ufficialmente giovedì 15 maggio da Napoli. Prosegue poi a Torino martedì 20 e mercoledì 21. A Roma invece le ulteriori selezioni si tengono giovedì 22. Infine la data di Firenze è fissata per mercoledì 28, mentre quelle di Milano cadono nei successivi giovedì 29 e venerdì 30.Sdl2005 svela in una storie su Instagram le nuovedate per i casting di Avanti un altroCome provare a partecipare come concorrentiLa modalità per iscriversi a questi nuovi casting di Avanti un altro rimane invariata.