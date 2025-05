Avanti un altro i casting a Roma per il quiz di Canale 5

Avanti un altro! torna con nuovi casting a Roma per il quiz di Canale 5. La SDL 2005 srl è alla ricerca di concorrenti per la prossima stagione, con audizioni fissate per il 12 Giugno 2025. Se sei maggiorenne e vuoi metterti in gioco, scopri come partecipare ai casting!

La SDL 2005 srl cerca nuovi concorrenti per la prossima stagione di Avanti un altro, il quiz televisivo di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. I prossimi casting si terranno a Roma il 12 Giugno 2025.Per partecipare ai casting, aperti solo ai maggiorenni, potete scegliere.

