Avanti un altro cerca nuovi concorrenti per la prossima stagione! La SDL 2005 srl organizza il casting a Catania il 27 Giugno. Se hai più di 18 anni e desideri metterti alla prova nel quiz di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, non perdere questa opportunità! Scopri come partecipare.

La SDL 2005 srl cerca nuovi concorrenti per la prossima stagione di Avanti un altro, il quiz televisivo di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Il prossimo Casting a Catania si terrà il 27 Giugno a Catania.Per partecipare al Casting (solo maggiorenni) potete scegliere tra. 🔗Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Avanti un altro cerca concorrenti. Casting a Catania per il quiz di Canale 5

