Avanti un altro casting a Bari per il quiz di Canale 5

Sei pronto a mettere alla prova le tue conoscenze e la tua simpatia? La SDL 2005 srl annuncia casting per nuovi concorrenti di "Avanti un altro!", il quiz di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Scopri tutte le informazioni per partecipare ai casting a Bari, in programma il 10 e 11 Giugno!

La SDL 2005 srl cerca nuovi concorrenti per la prossima stagione di Avanti un altro, il quiz televisivo di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. I prossimi casting a Bari si terranno il 10 e 11 Giugno.Per partecipare al casting (solo maggiorenni) potete scegliere tra una di. 🔗Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Avanti un altro, casting a Bari per il quiz di Canale 5

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Casting a Torino per il quiz televisivo “Avanti un altro!” - Si svolgerà a Torino, i prossimi 20 e 21 maggio, il casting per partecipare a “Avanti un altro!”, il quiz televisivo condotto da Paolo Bonolis e Luca ... 🔗atnews.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Paolo Bonolis torna con Avanti un Altro! su Canale 5, ma cresce l'ipotesi di un passaggio in Rai

Paolo Bonolis si prepara a tornare sul piccolo schermo con una nuova edizione di "Avanti un Altro!", il popolare game show di Canale 5.