Autovelox mobili a Como e in Lombardia | la mappa fino al 18 maggio

Fino al 18 maggio, la polizia stradale di Como e della Lombardia ha previsto controlli con autovelox mobili su diverse strade. Questa iniziativa mira a sensibilizzare gli automobilisti sulla necessità di rispettare i limiti di velocità e garantire la sicurezza stradale. Scopri la mappa dei punti di controllo per pianificare i tuoi spostamenti.

Controlli in corso. Anche questa settimana la polizia stradale ha pubblicato l'elenco delle strade dove piazzerà gli Autovelox temporanei in Lombardia. L'uso degli Autovelox - si legge sul sito della Polstrada - è "un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti. 🔗Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Autovelox mobili a Como e in Lombardia: la mappa fino al 18 maggio

