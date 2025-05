Autostrade interventi programmati impongono chiusure temporanee

A causa di interventi programmati sulle autostrade, si prevedono chiusure temporanee che interesseranno le sere di martedì 13 e mercoledì 14 maggio. Sulla A4 Brescia - Padova sarà attivata la viabilità su una sola corsia, per permettere l’esecuzione di importanti lavori di manutenzione e miglioramento della sicurezza stradale. Si consiglia di pianificare il viaggio di conseguenza.

Anche questa settimana, in particolare le sere di martedì 13 e mercoledì 14 maggio, sono previsti interventi già programmati da diversi mesi che impongono delle chiusuretemporanee di carreggiate e uscite.Si viaggerà su una sola corsia lungo l’autostrada A4 Brescia - Padova, per attività di. 🔗Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Autostrade, interventi programmati impongono chiusure temporanee

Cosa riportano altre fonti

Autostrade, le nuove regole sui pedaggi - Il nuovo sistema ART prevede anche verifiche annuali sull'effettiva realizzazione degli investimenti programmati ... intervento di Alessandro Di Battista: «Recuperare il controllo delle ... 🔗studiocataldi.it

Autostrade assume tecnici d'intervento, manutentori e progettisti - Autostrade per l'Italia continua ad assumere ... per oltre 20 posti di lavoro: Tecnico intervento specialistico - Energia e Sicurezza_sede Firenze Addetto/a Intervento Qualificato di Tratta ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Bollette luce aumenti : care malgrado interventi

Si calcola che quest'anno ogni famiglia spenderà, in media, circa mille euro in più rispetto al 2021: 441 euro per la luce e 567 per il gas.