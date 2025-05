Autostrada chiudono i caselli di Anagni Ferentino e Valmontone

Autostrade per l'Italia annuncia la chiusura dei caselli di Anagni, Ferentino e Valmontone. Le opere di manutenzione interesseranno in particolare l'uscita e l'entrata di Anagni, chiuse al traffico dalle 22:00 alle 06:00 dal 15 al 16 maggio per consentire i lavori necessari. Si consiglia di utilizzare uscite alternative per chi proviene da Roma e Napoli.

chiudono i caselli di Anagni, Ferentino e Valmontone. A comunicarlo è Autostrade per l'Italia.Anagni - L'uscita e l'entrata di Anagni e' chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal 15 al 16 maggio provenendo da Roma e Napoli per lavori. Uscita consigliata provenendo da Roma.

