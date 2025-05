Auto smontate dai ladri i residenti di Sant' Antonino | Vogliamo le telecamere

I residenti di Sant'Antonino, a Treviso, sono nuovamente in allerta dopo che i ladri hanno colpito di notte, smontando alcune auto di grossa cilindrata vicino alla Chiesa votiva. Frustrati e spaventati, i cittadini chiedono installazioni di telecamere di sorveglianza per garantire la sicurezza e prevenire ulteriori atti criminosi nel quartiere.

Sono tornati a colpire di notte i ladri nel quartiere di Sant'Antonino a Treviso. Questa volta a finire nel mirino dei malviventi sono state alcune Auto di grossa cilindrata parcheggiate non lontano dalla Chiesa votiva. Invece di rubare le Auto, i malviventi hanno smontato le componenti. 🔗Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Auto smontate dai ladri, i residenti di Sant'Antonino: «Vogliamo le telecamere»

