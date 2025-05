Auto si schiantano all' incrocio una si ribalta | due feriti

Un preoccupante incidente ha scosso Capriolo questa mattina, martedì 13 maggio, quando due auto si sono schiantate all'incrocio tra via Faletti e la Spbs469, causando il ribaltamento di un veicolo. Due persone sono rimaste ferite, richiedendo l'intervento immediato di ambulanze della Croce Rossa di Palazzolo. L'accaduto ha sollevato allerta tra i residenti.

Ha destato molta preoccupazione l'incidente avvenuto nella prima mattinata di oggi, martedì 13 maggio, all'incrocio tra via Faletti e la Spbs469 a Capriolo. L'allarme è scattato poco dopo le 7.30 e sul posto sono intervenute tempestivamente due ambulanze della Croce Rossa di Palazzolo.

