Auto si schianta e si ribalta | strada chiusa traffico in tilt

Un'incidente drammatico ha segnato l'alba di oggi in via del Parco Margherita, nel quartiere Chiaia, dove un'auto si è ribaltata dopo essersi schiantata contro veicoli in sosta. La strada è stata chiusa al traffico, creando disagi notevoli. Testimoni raccontano attimi di paura mentre i soccorsi intervenivano.

Paura all'alba quando un'auo si è ribaltata dopo essersi schiantata contro alcune Auto in sosta. L'incidente è avvenuto in via del Parco Margherita, nel quartiere Chiaia. Stando ad alcune testimonianze, il veicolo avrebbe impattato violentemente contro alcune Auto in sosta prima di ribaltarsi al.

