Auto si schianta e si ribalta a via del Parco Margherita appena riasfaltata | strada chiusa per incidente

Un incidente stradale ha coinvolto un'auto che si è schiantata e ribaltata in via del Parco Margherita, recentemente riasfaltata. La strada è attualmente chiusa al traffico, con la polizia locale presente per gestire la situazione e deviare i veicoli. Maggiori dettagli sull'accaduto sono in fase di aggiornamento.

incidentestradale in via del ParcoMargherita a Chiaia, Autoribaltata. Sul posto la polizia locale. Traffico deviato. 🔗Leggi su Fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Auto si schianta e si ribalta a via del Parco Margherita (appena riasfaltata): strada chiusa per incidente - Incidente stradale in via del Parco Margherita a Chiaia, auto ribaltata. Sul posto la polizia locale. Traffico deviato. 🔗fanpage.it

Incidente a Salerno, scontro a via Wenner: auto si ribalta, ferito conducente - Incidente stradale in via Roberto Wenner, nella zona industriale di Salerno. Ferito un uomo di 60 anni. Indaga la Polizia Locale. 🔗fanpage.it

Paura nella notte, auto esce di strada e si ribalta: feriti quattro giovanissimi a bordo - MOLVENO (TRENTO) – Un incidente stradale è avvenuto nella notte tra sabato 10 e domenica 11 maggio lungo la Statale 421 dei Laghi, nel tratto tra Andalo e Molveno, al chilometro 16. Una vettura con a ... 🔗nordest24.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Parco delle Cave di Milano: Rapinato e chiuso nel bagagliaio dell'auto

Una serie di rapine al Parco delle Cave di Milano porta alla chiusura forzata delle vittime nel bagagliaio dell'auto, sollevando preoccupazioni sulle azioni di una banda criminale.