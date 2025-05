Auto si schianta e si ribalta a via del Parco Margherita appena asfaltata | strada chiusa per incidente

Un incidente stradale ha coinvolto un'auto che si è schiantata e ribaltata in via del Parco Margherita, recentemente asfaltata. Sul luogo dell'evento sono intervenuti prontamente gli agenti della polizia locale, che hanno proceduto a chiudere la strada e deviare il traffico. Situazione in evoluzione. Continua a leggere per ulteriori dettagli.

incidentestradale in via del ParcoMargherita a Chiaia, Autoribaltata. Sul posto la polizia locale. Traffico deviato. 🔗Leggi su Fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Auto si schianta e si ribalta a via del Parco Margherita (appena riasfaltata): strada chiusa per incidente - Incidente stradale in via del Parco Margherita a Chiaia, auto ribaltata. Sul posto la polizia locale. Traffico deviato. 🔗fanpage.it

Incidente a Salerno, scontro a via Wenner: auto si ribalta, ferito conducente - Incidente stradale in via Roberto Wenner, nella zona industriale di Salerno. Ferito un uomo di 60 anni. Indaga la Polizia Locale. 🔗fanpage.it

Ancora un incidente a Posillipo, auto si schianta e si ribalta in via Petrarca - Via Petrarca è una strada con una forte pendenza, stretta e piena di curve, caratteristiche che richiederebbero massima prudenza. Invece, sempre più spesso, viene trasformata in un circuito da ... 🔗internapoli.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Parco delle Cave di Milano: Rapinato e chiuso nel bagagliaio dell'auto

Una serie di rapine al Parco delle Cave di Milano porta alla chiusura forzata delle vittime nel bagagliaio dell'auto, sollevando preoccupazioni sulle azioni di una banda criminale.