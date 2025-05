Auto investe moto | due feriti pirata della strada scappa arrestato

Un grave incidente ha scosso corso Monte Grappa lunedì sera, quando un'auto ha travolto una moto all'incrocio con via Monte Cengio. Il pirata della strada, dopo l'impatto, è fuggito senza prestare soccorso ai due feriti. Successivamente, le forze dell'ordine hanno arrestato il conducente responsabile dell'incidente.

Grave incidente nella tarda serata di lunedì in corso Monte Grappa, all'incrocio con via Monte Cengio, dove un'Auto ha invaso la corsia opposta travolgendo un motociclo. Dopo l’impatto, il conducente dell’Auto si è allontanato senza prestare soccorso, lasciando a terra i due occupanti del mezzo a. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Auto investe moto: due feriti, pirata della strada scappa, arrestato

