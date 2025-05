Auto a zig zag e contromano sulla Statale | fermata in galleria dalla polizia

...veicolo sospetto, bloccandolo prima che potesse causare un grave incidente. La situazione ha suscitato preoccupazione tra gli automobilisti, ma fortunatamente, grazie alla prontezza della Polizia, l'episodio si è risolto senza conseguenze tragiche. Gli agenti stanno ora indagando sulla condotta irresponsabile del conducente e sull’origine di tale comportamento pericoloso.

Tragedia sfiorata lungo la Strada Statale 45bis, dove un'Auto procedeva pericolosamente a zig zag e, soprattutto, contromano. A segnalare la folle corsa sono stati numerosi Automobilisti, che hanno subito allertato la polizia Provinciale.Una pattuglia in zona è riuscita a intercettare il.

